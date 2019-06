"Le pietre ci parlano": conclusi i percorsi didattici sulla Chiesa di San Francesco

Ultima attività didattica del percorso "Le pietre ci parlano" dedicato alla Chiesa di San Francesco e rivolta alle classi quarte e quinte delle Scuole Elementari su iniziativa della sezione archeologica degli Istituti Culturali e del Dipartimento Scienze Umane dell'Università. Percorso che si è posto come obiettivo quello di favorire l'osservazione delle strutture murarie della Chiesa e delle opere custodite al suo interno, utilizzando schede didattiche strutturate come mappe concettuali. Sotto gli occhi attenti dei bambini, un excursus sui segni delle trasformazioni subite nel tempo dall'edificio storico monumentale, all'esterno e all'interno: dall'analisi delle "cicatrici" sulle pareti esaminate utilizzando antiche misure lineari, all'osservazione delle finestre tuttora aperte e quelle tamponate, fino agli affreschi medievali, rimossi negli Anni '60 per sottoporli a restauro, ed oggi conservati nella Pinacoteca San Francesco. Il progetto ha coinvolto in totale 17 classi.