CAVA DEI BALESTRIERI Le più belle sigle della Tv: lo spettacolo di fine anno dell'IMS Cava dei balestrieri piena ieri per il concerto. Un messaggio culturale positivo e potente, fatto di pace e fratellanza necessario, spiega l'Istituto Musicale Sammarinese, in un momento così difficile a livello internazionale.

Un tuffo nella memoria attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia: dalle sigle dei cartoni animati, a vecchi sceneggiati, telefilm e programmi. È lo spettacolo di fine anno, con orchestra e coro di voci bianche, dell'Istituto Musicale Sammarinese, alla presenza dei Capitani Reggenti. Formula vincente che si ripete, sotto la direzione del maestro Massimiliano Messieri, nella suggestiva location della Cava dei Balestrieri.

"È stata una bellissima serata con protagonisti gli allievi con il coro di voci bianche, circa 90 elementi - sottolinea Fausto Giacomini, direttore IMS - che hanno occupato, come per gli allievi strumentisti, gran parte degli ultimi due mesi per la preparazione di questo concerto che ha coinvolto molto il pubblico presente".

Inserito nell'ambito della rassegna di saggi e concerti di fine anno denominata “Festa della Musica”, il concerto nella cava ha fatto rivivere emozioni e ricordi legati all'infanzia di molti adulti, ritrasmessi alle nuove generazioni. Un messaggio culturale positivo e potente, fatto di pace e fratellanza necessario, spiega l'Istituto Musicale Sammarinese, in un momento così difficile a livello internazionale.

Concluso il concerto l'Istituto Musicale Sammarinese guarda già ai prossimi appuntamenti e progetti da realizzare, a partire dal tema sede: "I cantieri aperti sono tanti - evidenzia Giacomo Volpinari, Presidente IMS - a partire appunto dalla questione sede, la questione legale che stiamo affrontando per riposizionare l'Istituto, ma anche alle attività legate alla didattica e a una ristrutturazione generale dell'offerta".

Nel servizio le interviste a Fausto Giacomini (Direttore Istituto Musicale Sammarinese) e Giacomo Volpinari (Presidente Istituto Musicale Sammarinese)

