Le proprietà del calcestruzzo al centro del seminario UNIRSM

Focus sul calcestruzzo nel seminario curato dalla Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università di San Marino, rivolto agli operatori del settore e accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri italiano. In cattedra Marco Viviani, docente dell’Haute Ecole d'Ingénierie in Svizzera. Impartite, fra le altre cose, le nozioni di base del calcestruzzo con un excursus sulle proprietà dei componenti, degli additivi e del loro effetto. “E' il materiale da costruzione per eccellenza, - ha detto il direttore del corso di laurea, Angelo Marcello Tarantino - conoscerne potenzialità e aspetti critici è fondamentale”.