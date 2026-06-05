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Le "Rette parallele" sono linee o segmenti d'amore?

“RETTE PARALLELE sono l'amore e la morte” di e con OSCAR DE SUMMA coprodotto da ERT (Emilia Romagna Teatro) dopo il primo debutto al Romaeuropa Festival in tournée teatrale anche nelle regioni intorno a noi

di Francesco Zingrillo
5 giu 2026

ENTANGLEMENT in fisica quantistica e nella vita è un intreccio, un groviglio complicato in divenire, di particelle che si influenzano a distanza, di relazioni sentimentali inestricabili... L'amore e la morte, appunto, sono tali tra le persone: il destino e il mistero influenzano l'esistenza anche se come le rette parallele non ci si incontra mai, più!? Peppino e Mariarosaria innamorati in Puglia. In realtà durante la stesura del copione LEI (pianista e amante della musica) muore e LUI (ribelle appassionato di moto) vive. Una retta continua e l'altra diventa un segmento: perché non immaginare sulla scena minimale in un monologo affabulatorio che le due convergano fino a toccarsi (perpendicolari - su e giù - tangenti o secanti): attraendosi ancora...




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