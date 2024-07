PRIMA FILM Le scarpe 'sante' del desiderio umano HOLY SHOES di Luigi Di Capua dei THE PILLS una storia di scarpe coprodotta da Rai Cinema

“Scarpe sacre” in certi casi 'sante', sicuramente magiche per qualcuno dei protagonisti, estremamente reali per tutti noi al mondo d'oggi: “una storia di anime e oggetti” - sostiene Di Capua, autore sarcastico e cosceneggiatore di web e cinema alla sua prima regia. Persone ragionevolmente ai margini tutt'intorno alle rispettive scarpe-simbolo di riscatto. Una girandola di personaggi sottoposti alla tirannia del desiderio, sprecato perché piccolo, piccolo, e meschino.

