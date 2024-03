RAVENNA TEATRO E BALLETTO "Le scarpette rosse" diventano solo red shoes Il Nuovo Balletto di Toscana al Comunale di Ravenna con THE RED SHOES di Philippe Kratz ispirato alla fiaba “Le scarpette rosse” di Andersen

La favola è storia della letteratura per l'infanzia e del cinema da Oscar del dopoguerra ma diventa per lo scenografo ossessione del possesso: Le scarpe rosse cambiano, dentro, Karen. Le scarpe costringono la protagonista a ballare senza sosta contro la sua volontà mentre la partitura elettronica e la drammaturgia del balletto puntano sulla seduzione dell'avere. Niente redenzione dalla prova d'amore legata alla morte della madre in cielo la bambina è l'equivalente della donna che perde ogni risonanza del bene. Oggi consumiamo tutto e vediamo nell'oggetto 'rosso' da possedere oltre a uno status un mezzo per alimentare l'ego a scapito dell'altro.

