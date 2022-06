INTORNO A NOI Le seppie di mare di San Bartolo a monte Il Mangiastorie”, una serie di “assaggi di Marche” inventata dai creativi Pasquini-Mancini a partire da San Bartolo, Firenzuola e Vallugola, dal pesarese verso la Romagna in una ricetta dello chef Daniele Patti

Sulle tracce di Guido Piovene nel VIAGGIO IN ITALIA, Davide e Bianca, hanno immaginato di assaggiare per noi “l'mar che circonda” il San Bartolo, tra spiagge bianche e natura rigogliosa, in sapori e ingredienti che corrono lungo la 'panoramica' nella “terra di mezzo” tra Marca alta e Romagne. Un 'distillato' del Belpaese fra tipicità, mare e monti, non senza il genio semplice della cucina regionale. Seppia lardellata in porchetta rosolata ai profumi e erbe cresciute nel parco, bagnate dal sale del mare, filetti spennellati di olio e vino del Bartolo, che confonde la terra con la sabbia marina dentro un semplice mollusco bianco che così vive solo qui, da noi.

fz

