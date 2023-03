GRANDE ARTE AL CINE Le sfumature filmiche di Goya “L'ombra di Goya” della Nexo Digital al cinema con il commento di esperti e artisti per decifrare l'opera del genio spagnolo celebrato pittore di corte

Le sfumature filmiche di Goya.

Jean-Claude Carrière era uno scrittore e artista che ha frequentato Luis Buñuel e molto amato Goya. Il regista Lopez-Linares lo ha filmato nella sua ultima visita a una mostra spagnola. 12 personaggi a commento critico per altrettante sfumature del grande ritrattista spietato osservatore dei vizi umani: “Capricci” e follie di una mente in continua metamorfosi. Francisco y Lucientes originario dell'Aragona, visse tra Saragozza e Madrid, muore in solitudine a Bordeaux nel 1828. Il lungometraggio presentato a Cannes affronta aspetti del pittore aragonese mai indagati dalla cinepresa. La sordità e il linguaggio dei segni nei movimenti, ad aesempio, in un alfabeto di tocchi pittorici che cambiarono il modo di dipingere. La Rivoluzione francese, poi, rese il suo tratto storicamente più violento e sanguinario.



I più letti della settimana: