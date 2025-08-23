TV LIVE ·
Le sonorità del Sol Levante a San Marino con “Il Vento del Giappone”

23 ago 2025

La musica arriva dal Sol Levante con il concerto voluto dall'Associazione San Marino-Giappone, alla Galleria della Cassa di Risparmio. Protagonisti la musica e il canto tradizionali con “Il Vento del Giappone”. Nell'ambito del Montefeltro Festival, una opportunità per vivere la cultura orientale attraverso le sue espressioni più raffinate. Insieme all'ascolto, un viaggio sensoriale e intellettuale, in una fusione tra armonia, estetica e poesia. Dove la musica, insieme alla sensibilità e al talento degli artisti, diviene la chiave per comprendere la disciplina, la grazia e la spiritualità che permeano un patrimonio culturale millenario.




