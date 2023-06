RIMINI CINEMA Le "Spezie" cine-letterarie di Donati al Tiberio Per la rassegna Fice ACCADDE DOMANI al Tiberio di Rimini DIARIO DI SPEZIE ospite lo scrittore e regista Massimo Donati

Uno chef italiano e un restauratore di quadri fiamminghi, insieme, in un viaggio 'cucinano' un piatto agrodolce ordinato da una perversa oragnizzatrice: “l'Oste” (De Ober). Un ispettore cerca la figlia sparita indagando su un giro di rapimenti di minori. Il male alberga in tanti personaggi disegnati dallo sceneggiatore-scrittore tanto che è preferibile vedere il film prima di leggere il libro per la cura dei dettagli nello sguardo e la luce naturale ispirate dallo stesso regista Donati.

