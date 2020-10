PERFORMANCE TEATRALE MODENA “Le stanze dei serpenti” in pantomima etnica Drama Teatro Modena presenta KIVA al PERIFERICO FESTIVAL 2020, movimento scomposto del serpente dal rito iniziatico degli indiani Pueblos, ideato da Lorenzo Bazzocchi e prodotto da MASQUE

La KIVA o KIWA è il luogo del sottosuolo dove i “PUEBLOS” sino ai primi del 900 custodivano i serpenti a sonagli vivi catturati nel deserto utilizzati nel rito iniziatico a cui partecipavano anche i capi dell'antilope e solo uomini o guerrieri. Lo storico dell'arte Aby Warburg ha studiato movimenti ed eventi singoli in sequenza ritmica dal punto di vista antropologico chiamandolo LA STANZA DEL SERPENTE in onore degli indiani di Arizona e New Mexico vissuti fino al XX SECOLO nei villaggi PUEBLO.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nello spettacolo la stanza diventa un luogo della mente in cui ELEONORA SEDIOLI (non a caso una donna) recita e danza la nascita di una nuovo organismo (ectoplasma) catartico cresciuto su un asse del corpo semovente come in un bozzolo sacro di serpente-uomo. Tra Warburg e Freud il concetto di RIMOZIONE ha un collegamento ancestrale mai rimosso proprio con le tribù degli Hopi degli Zuñi, Keres e dei Tano.

fz



I più letti della settimana: