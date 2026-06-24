CINEMA E INTERNET Le stanze del futuro sono un horror BACKROOMS del giovanissimo esordiente (20 anni) statunitense Kane Parsons, autore proveniente dal web e dai social media, è il film del mese che incrocia cinema e internet con la storia dell'arte

Doveva essere un corto autoprodotto da un adolescente e poi una serie su Youtube (girata a 16 da Parsons, appunto) diventata virale non solo negli States: finché la A24 ne ha fatto un film adattandone il soggetto e arruolando il giovane Kane. Le colonne sonore arrivano al contempo dal mondo giovanile underground scozzese con i Boards of Canada. BACKROOMS è una profezia cinematografica senza ritorno. Le stanze della psiche e della difficoltà psico-fisica che ci attanaglia diventano sorprendentemente reali trasformando l'esistenza e i destini dei protagonisti: un negoziante di arredi e la psicologa. Uno youtuber di talento incontra se stesso cambiando giocoforza anche l'industria cinematografica. Si affrontano la storia dell'arte e la 'sottocultura' digitale: l'automa organico intelligente è già tra noi.

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