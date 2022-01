Le statue più grandi monumenti di bellezza

Kedir è un designer da social attratto dalle cose grandi le più belle a cominciare dall'Accademia fiorentina con il David michelangiolesco di oltre 5 metri accostato e impilato ai 9 metri dell'americano Luther King più la piramidona Giza d'Egitto. Non poteva mancare il Cristo(ne) che incombe sulla baia di Rio de Janeiro nei suoi splendidi 39 'metroni' buoni, buoni, tenendo conto del basamento-piedistallo superato dal “misericordioso” Gesù di Cochabamba in Bolivia alto 40 metri! La Statua della Libertà di New York tocca i 93 metri e da sotto a sopra la vista è da torcicollo: parola di cronista... amata in tutto il mondo simbolizza in po' anche la nostra grazie alla pubblicità. La 'triade' da podio sui gradini più alti in classifica è tutta orientale col Buddha birmano di 115 metri (bronzo), il Buddha cinese di Henan alto 128 metri (argento) mentre l'oro assoluto è nel continente indiano per ben 182 metri svetta il monumento indipendentista del padre della patria Sardar Vallabhbhai Patel così alto da perdere la testa nel cielo blu.

