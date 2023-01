AL CINEMA RSM Le storie d'acqua di Cameron continuano... “AVATAR 2: La via dell'acqua” di James Cameron per il weekend d'Epifania al Concordia con San Marino Cinema

Il secondo capitolo 13 anni dopo AVATAR torna con le meraviglie d'acqua anche in 3D una storia di famiglia e di coppia incentrata sugli adolescenti nelle profondità marine di Pandora, balenottere comprese. Fantascienza acquatica di seconda generazione subacquea alla Moby dick. Effetti speciali neozelandesi da Oscar della WETA FX con nuovi algoritmi e intelligenza artificiale d'avanguardia. 190 minuti in apnea cinematografica per profondi respiri sceneggiati da Cameron che ha scritto un copione adattabile ai futuri sequel... dove non mancano le creature volanti e gli elicotteri da combattimento stile Navy SEALs alla Terminator. Ci si tuffa nelle meraviglie del movie americano tra pesciolini fluorescenti e angeli del profondo in un pianeta alieno che vuole salvarsi dagli umani (presagi di catastrofi e nuovi mondi vivi già oggi). In cantiere ci sono gli AVATAR 3, 4 e 5: da dicembre 2024, a fine 2025 e '26, secondo la BBC già girata la IV parte della saga.

