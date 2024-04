IVANO MARESCOTTI Le 'stranezze' di Ivano "Omaggio a Marescotti" ad Alfonsine di Ravenna Sandro Baldoni presenta il suo STRANE STORIE del 1994 protagonista l'attore romagnolo morto un anno fa

Contraddizioni e mostruosità della vita moderna “Racconti di fine secolo” (siamo a fine anni 90) nati in treno dalle STORIE STRANE e surreali di un papà alla figlia annoiata. Lo spunto nasce dalle facce dei passeggeri nello scompartimento. Una sigle frustata approfitta di una svendita per scegliere un uomo a buon mercato per qualità-prezzo... Marescotti è il soggetto-oggetto timido, introverso, riluttante e sfuggente, che non riesce a far fronte alla cliente. Totalmente incapace di soddisfarla... Dopo essere stato comprato viene 'reso' perché scaduto, e rispedito coi consumi solidali nel terzo mondo. Ridere a denti stretti con l'ironia giusta che contraddistinse per tutta la vita Ivano. Sandro Baldoni (creativo pubblicitario collaboratore di Cuore e del Male) ritrae il futuribile ma non poteva certo immaginare l'orrore di oggi.

