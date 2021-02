"Le Tre Penne", il documentario storico di San Marino RTV presentato ai Capitani Reggenti Andrà in onda venerdì alle 21.15

“Le Tre penne” curato dal regista della San Marino RTV, Antonio Prenna è un documentario che usando sguardi differenti illustra la storia delle Tre Torri del Titano, attraverso le narrazioni del prof. Verter Casali, della prof.ssa Valentina Rossi e di altri autorevoli commentatori: Vito Testaj, Paola Bigi, Gino Zani. Le riprese del video sono in alta risoluzione e sono state effettuate da un drone pilotato da Giuseppe Marzi, al fine di fornire un punto di vista diverso rispetto ai documentari classici. Il video, che andrà in onda sulla nostra emittente venerdì, riguarda un arco temporale che va dalle origini della Comunità sammarinese fino alla prima metà del Novecento ed è frutto di una tra la nostra emittente di Stato, gli Istituti Culturali e il CNR – Istituto per le tecnologie applicate ai Beni Culturali.

Il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi ha ringraziato il Presidente Pietro Giacomini, (che ha consegnato una copia del video ai Capi di Stato), il Direttore Carlo Romeo, il Direttore di produzione Danilo Berardi e tutti i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione del prodotto editoriale. Un video che porterà in televisione un modo diverso di raccontare la storia, che punta sulla maestosità delle immagini, la modernità del montaggio e la competenza delle testimonianze. In un momento in cui è importante conoscerci e riconoscerci.

“Accogliamo questo lavoro- hanno detto i Capitani Reggenti- tanto più meritorio nel momento che ci troviamo ad affrontare, quanto è più forte l'esigenza di confermare il legame che ci unisce gli uni agli altri, nella condivisione di una stessa storia, di uno stesso territorio, di uno stesso destino”.

Nel video l'intervista al regista Antonio Prenna ed agli storici Valentina Rossi e Verter Casali





