Troppo Cattivi 2

La nuova avventura delle storie “cattive” tratte dagli episodi del best-seller del New York Times è ancora spericolata ma con più ironia e al femminile: arrivano LE TROPPO CATTIVE. “Quei bravi ragazzi” tentano di riciclarsi da onesti cittadini nella società: si vogliono redimere contro il pregiudizio comune: sarà vero!? Incombe, però, una nuova missione definitiva e strampalata della SQUADRA CRIMINALE gestita dalle ragazze. TROPPO CATTIVI 2 è un ulteriore successo animato e sceneggiato per tutti che non indugia sull'Intelligenza Artificiale ma sul cuore 'artigianale' di chi li 'scrive' da anni.







