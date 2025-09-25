TV LIVE ·
Le troppo cattive...

TROPPO CATTIVI 2 per il weekend e anche mercoledì 1 ottobre ricominciano i pomeriggi per ragazzi e famiglie di SAN MARINO CINEMA al Concordia di Borgo Maggiore

di Francesco Zingrillo
25 set 2025
Troppo Cattivi 2
Troppo Cattivi 2

La nuova avventura delle storie “cattive” tratte dagli episodi del best-seller del New York Times è ancora spericolata ma con più ironia e al femminile: arrivano LE TROPPO CATTIVE. “Quei bravi ragazzi” tentano di riciclarsi da onesti cittadini nella società: si vogliono redimere contro il pregiudizio comune: sarà vero!? Incombe, però, una nuova missione definitiva e strampalata della SQUADRA CRIMINALE gestita dalle ragazze. TROPPO CATTIVI 2 è un ulteriore successo animato e sceneggiato per tutti che non indugia sull'Intelligenza Artificiale ma sul cuore 'artigianale' di chi li 'scrive' da anni.




