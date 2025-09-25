ANIMAZIONE RSM

Le troppo cattive...

TROPPO CATTIVI 2 per il weekend e anche mercoledì 1 ottobre ricominciano i pomeriggi per ragazzi e famiglie di SAN MARINO CINEMA al Concordia di Borgo Maggiore

La nuova avventura delle storie “cattive” tratte dagli episodi del best-seller del New York Times è ancora spericolata ma con più ironia e al femminile: arrivano LE TROPPO CATTIVE. “Quei bravi ragazzi” tentano di riciclarsi da onesti cittadini nella società: si vogliono redimere contro il pregiudizio comune: sarà vero!? Incombe, però, una nuova missione definitiva e strampalata della SQUADRA CRIMINALE gestita dalle ragazze. TROPPO CATTIVI 2 è un ulteriore successo animato e sceneggiato per tutti che non indugia sull'Intelligenza Artificiale ma sul cuore 'artigianale' di chi li 'scrive' da anni.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy