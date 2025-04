RESTAURO CINEMATOGRAFICO Le "vedute" dei Lumière come i "post" del web Lumière continua dopo LA SCOPERTA arriva in sala L'AVVENTURA del Cinema a 130 anni dal primo film girato da Auguste e Luis nel 1895. La Cineteca di Bologna con il suo Laboratorio “L'immagine Ritrovata” ci restituisce altre 120 “vedute” inedite restaurate

La storia del cinema affonda le sue radici nelle origini del mezzo come dimostrano i Lumière con la loro invenzione 'fotocinematica' ottocentesca resa splendidamente dal Laboratorio-Cineteca bolognese: ci lasciano senza fiato, davvero. Addirittura la colonna sonora che accompagna il commento è del compositore francese dell'epoca, contemporaneo dei Lumière, Gabriel Fauré: commovente. Un lungo viaggio fatto di 120 inediti (UN'AVVENTURA) che completano la prima parte (UNA SCOPERTA). Il restauro cambia la fruizione del cinematografo restituendoci lo stupore d'un tempo e la bellezza originaria della 7^ Arte che da lì proviene inevitabilmente con la tecnica e il montaggio. Estetica e sceneggiatura del cinema nascente. Quei 50''secondi di storie 'fissate' da Auguste e Luis in centinaia di 'sprazzi' pittorici e 'vedute' fotografiche non sono altro che le immagini dei social di oggi replicate all'infinito...

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: