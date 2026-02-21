TV LIVE ·
Le "Vibes" di Sanremo in onda su San Marino Rtv

Dalla città dei fiori, durante il festival, torna il salotto di Vittoriana Abate, insieme a uno show itinerante con Annamaria Fittipaldi e Federico Fashion Style

di Francesca Biliotti
21 feb 2026

A Roma presentato “Sanremo Vibes”, il nuovo contenitore dalla città del Festival, in onda su San Marino Rtv. Appuntamenti imperdibili per gli appassionati di Sanremo e dell'inimitabile atmosfera festosa che anima la città ligure, contagiando tutta l'Italia, nella settimana in cui tutto si ferma, perché esiste solo il festival della canzone italiana. Nello studio di Ceoforlife, a Montecitorio, ospiti di Giordano Fatali, l'ideatore di “Sanremo Vibes”, Giacomo Silvestri, ha presentato i format che andranno in onda dal Club Tenco. “Salotto Sanremo”, il talk condotto da Vittoriana Abate, è un gradito ritorno.

Poi c'è lo show itinerante condotto da Annamaria Fittipaldi, che insieme a Federico Fashion Style, ospite fisso anche del salotto sanremese, farà delle vere e proprie incursioni per le vie della città. Appuntamento sulla San Marino Rtv, tutti i giorni dal 24 febbraio, alle 18.30.

Nel video le interviste a Vittoriana Abate e Annamaria Fittipaldi, conduttrici




