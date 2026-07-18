Le Vibrazioni al San Marino Outlet

Vibrazioni - non solo musicali - nell'arena del San Marino Outlet. La band guidata dall'inconfondibile energia di Francesco Sarcina ha portato la sua musica sul Titano in una nuova serata delle Summer Vibes.

Protagonisti del rock-pop italiano dagli anni '90, il concerto delle Vibrazioni era uno dei più attesi di questa stagione, aperta lo scorso venerdì da Sarah Toscano. Il gruppo ha ripercorso 20 anni di musica e carriera, regalando al pubblico un viaggio dai primi anni Duemila, con i classici “Dedicato a te” e “Vieni da me”, fino ai successi più recenti.

E il calendario di Summer Vibes non si ferma qui. Venerdì 24 luglio, sarà la volta dell'urban-pop di Fred De Palma, seguito il 31 luglio da Cristiano Malgioglio. Agosto vedrà poi il ritorno di Benji & Fede, prima del gran finale affidato a DJ Molella e Rosa Chemical.







