Un genio libero attraverso i suoi archivi e inediti di famiglia: un Rossellini mai visto, così. Un docu-film ibrido a più mani e voci. Tutto inizia con il suo testamento del 1956... Alla fine considerava il Neorealismo castrante e inadatto a descrivere la sua arte. Da viveur amava la velocità: le Ferrari e un memorabile “Viaggio in Italia” ('54) con la sua Ingrid.
Le vite inedite di Rossellini
Al Lumière della Cineteca di Bologna, dopo la Festa del Cinema di Roma, serata “ROBERTO ROSSELLINI più di un vita” coprodotto dalla RAI e incontro con gli autori sugli ultimi venti anni di attività del regista di “Roma città aperta”
21 nov 2025
