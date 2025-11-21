TV LIVE ·
Elezione Giunte, ultimo giorno di campagna elettorale
Le vite inedite di Rossellini

Al Lumière della Cineteca di Bologna, dopo la Festa del Cinema di Roma, serata “ROBERTO ROSSELLINI più di un vita” coprodotto dalla RAI e incontro con gli autori sugli ultimi venti anni di attività del regista di “Roma città aperta”

di Francesco Zingrillo
21 nov 2025

Un genio libero attraverso i suoi archivi e inediti di famiglia: un Rossellini mai visto, così. Un docu-film ibrido a più mani e voci. Tutto inizia con il suo testamento del 1956... Alla fine considerava il Neorealismo castrante e inadatto a descrivere la sua arte. Da viveur amava la velocità: le Ferrari e un memorabile “Viaggio in Italia” ('54) con la sua Ingrid.




