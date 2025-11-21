EVENTI REGIONE Le vite inedite di Rossellini Al Lumière della Cineteca di Bologna, dopo la Festa del Cinema di Roma, serata “ROBERTO ROSSELLINI più di un vita” coprodotto dalla RAI e incontro con gli autori sugli ultimi venti anni di attività del regista di “Roma città aperta”

Un genio libero attraverso i suoi archivi e inediti di famiglia: un Rossellini mai visto, così. Un docu-film ibrido a più mani e voci. Tutto inizia con il suo testamento del 1956... Alla fine considerava il Neorealismo castrante e inadatto a descrivere la sua arte. Da viveur amava la velocità: le Ferrari e un memorabile “Viaggio in Italia” ('54) con la sua Ingrid.



