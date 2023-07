EMILIA ROMAGNA TEATRO Le Volpi siamo noi!? LE VOLPI della compagnia aretina CAPOTRAVE al Teatro Ferrara Off per il Festival Bonsai 2023

“Le Volpi” sono 'animali' circospetti ritenuti furbi che abitano la provincia italiana (o quella di tutto il mondo cosiddetto moderno...). C'è sempre un sala da pranzo per il caffè con biscotti vegani pomeridiani in una domenica calda d'agosto qualunque dove due notabili di paese (e la figlia di uno di loro) fanno politica locale. Morbidamente si autoassolvono per qualche esiguo tornaconto dopo tanto 'impegno'. La corruzione e qualche impercettibile eccezione... Sciascia in TODO MODO, scriveva: “ sotto i grandi guadagni crollano i grandi principi, e i piccoli annullano i piccoli fantasmi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: