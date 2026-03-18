Legame scuola – Istituzioni: gli alunni di 5° di Borgo e Falciano seguono l'elezione della Reggenza

L'elezione dei Capitani Reggenti, uno dei momenti più importanti della vita istituzionale del Paese, meno conosciuto rispetto alla Cerimonia di Investitura, ma dal forte valore identitario. Le bambine e i bambini di 5°A di Borgo Maggiore e di 5° di Falciano hanno gettato i primi semi di esercizio della cittadinanza attiva, seguendo le varie fasi della elezione delle massime Autorità dello Stato, con accanto i loro insegnanti. Il tutto rientra nel progetto sulla Basilica di San Marino, avviato, per il quarto anno, da Istituti Culturali e Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica).

Sul Pianello hanno atteso l'arrivo dei corpi militari; hanno poi seguito il corteo con in testa la Reggenza pro tempore, accompagnata dai Segretari di Stato e dai Consiglieri, scortata dalla Guardia del Consiglio e dalla Banda Militare fino alla Pieve per il rito propiziatorio che precede ogni elezione dei Capi di Stato.

In Basilica, luogo di culto e delle Istituzioni, la bellezza di un gesto antico all’altare del Santo Marino affinché il Consiglio sia ispirato nella scelta dei nuovi Capitani Reggenti.

Quindi, di nuovo a Palazzo per assistere, dal monitor disposto per l'occasione, alle procedure di elezione della Reggenza in Aula consiliare. “Rappresentate il nostro domani, – ha detto loro il Segretario di Stato per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini - è fondamentale offrirvi radici solide oggi. Vivere da vicino uno dei momenti più alti della Repubblica sarà per voi un’esperienza indelebile, capace di forgiare nel profondo la vostra identità sammarinese”.

Atto finale, su Piazza della Libertà: tutti col naso all'insù per l'annuncio dei Capitani Reggenti eletti Alice Mina e Vladimiro Selva al popolo festante.







