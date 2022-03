ANIMAZIONE D'AUTORE "Legami" in stop motion “TIES”, legami in un filo di ricordi, nella storia animata della regista di origine russa Dina Velikovskaya che con una penna 3D ha raccontato il distacco da casa per la Germania

Una video opera animata a passo ridotto (passo uno: stop motion/frame by frame) disegnata e 'passata' in grafica 3D da una giovane filmmaker russa: DINA VELIKOVSKAYA. A suo modo una donna in fuga dalla famiglia scappata per crescere. Liberarsi dai vincoli più stretti senza recidere quel filo rosso che le permetterà comunque di affermarsi nel mondo. La libertà creativa prevede la morte dentro dell'artista. Un posto nuovo a Berlino via da Mosca con dolore non senza amore. Dagli affetti famigliare emigra in Germania e realizza un piccolo capolavoro sui LEGAMI... Distacco, mancanza e poi assenza, fino alla solitudine del cuore. Quel legame di corda intrecciata e salda, però, non si spezza neanche a km di distanza, quando il ricordo si sgretola e il passato sfuma via, diventando memoria.

