RASSEGNA CINE RAI LEMONS di Ciro D'Amelio: L'ultima storia di luglio Appuntamento finale con DIRECT TO RAIPLAY anche in streaming per RAI CINEMA da oggi gratuitamente su piattaforma UN GIORNO ALL'IMPROVVISO di Ciro D'Amelio

Anna Foglietta è Miriam, una mamma napoletana, immatura e separata, incapace di far famiglia è forse più figlia di Antonio (Giampieo De Concilio nella parte del figlio unico abbandonato dal genitore biologico) a sua volta più paterno e uomo di quanto sua madre si meriti. Un campo di limoni e una pompa di benzina per sbarcare il lunario. Soldi sprecati in gioco e droghe dalla madre depressa. Il sogno della carriera calcistica per una svolta nella vita che non prevederebbe complicazioni materne... Il regista, già assistente di Sollima, Cupellini e Comencini, sceglie un titolo internazionale per l'esordio a Venezia che riassume il tutto: IF LIFE GIVES YOU LEMONS, la vita è agrodolce, certo, ma l'amore costringe il cuore a dare... ciascuno a modo suo, come può, a seconda delle circostanze per ANTONIO e MIRIAM i destini, sono incrociati.

fz



