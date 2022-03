Lenz Teatro e il dramma barocco spagnolo

La domanda CHE COS'È LA VITA? Risponde al quesito CHI SONO IO? La rappresentazione di Maestri-Pititto di LENZ TEATRO protagonista Barbara Voghera ripropone la dualità servo-padrone (principe-servitore del dramma barocco spagnolo) nello stesso personaggio (femminile!). Questo è il vero rovesciamento drammaturgico e sociologico sospeso tra realtà e finzione. Voghera (e il suo modus recitandi) è una furia artistica, una “stella importuna” in volontà di rivolta: un mondo largo e poetico (il Mondo nuovo di Friedrich Hölderlin) in “Altro stato”. Videoproiezioni SOGNO-ALTRO STATO fino a fine mese in un triennio di progetti artistici tra musica, installazioni e teatro, in collaborazione con il Ministero degli Esteri italiano. “Sara Star Memorial” del 21 marzo, a ricordo della performer sensibile Monferdini, valorizza ulteriormente, oggi, le creazioni sperimentali di Lenz.

fz