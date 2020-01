Leonardo in sala: le opere di una vita

Un'indagine filmica con gli occhi degli esperti. L'artista Da Vinci e il pittore LEONARDO in una visione da film rigorosamente in sala cinema come in un museo. Produzione pittorica del genio rinascimentale rese immortali dal tempo: GIOCONDA, ULTIMA CENA, DAMA con l'ERMELLINO, GINEVRA De' BENCI, MADONNA LITTA, VERGINE delle ROCCE. La vita intera di un uomo nel “Prisma” pittorico del tratto con una chiave di lettura privilegiata: il pennello. Colori e soggetti storici per far luce sul personaggio poliedrico tra scultura, ingegneria militare e politica. Documento realizzato tra Europa e America girato anche all'Ermitage, in una festa per gli occhi.

