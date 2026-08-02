CELEBRAZIONI Leone XIV su Titano, da Poste San Marino un francobollo e una moneta In vendita dal 22 agosto sul sito di Poste San Marino (www.poste.sm) e presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Piazzetta Garibaldi

“Un evento destinato ad entrare nella memoria collettiva, appuntamento di straordinario valore spirituale e istituzionale, che apre un nuovo capitolo nei rapporti tra la Santa Sede e l’antica Repubblica, nel segno del dialogo e della fraternità”. Così Poste San Marino inquadra la visita di Papa Leone XIV prossimo 22 agosto e annuncia le due emissioni commemorative - un francobollo e una moneta - realizzati per celebrare una pagina di storia del Titano e tramandarne la memoria attraverso due oggetti di grande valore simbolico e collezionistico”.

La moneta commemorativa da 3 euro, coniata in rame, versione fior di conio, richiama le comuni radici cristiane dei due Stati, attraverso la raffigurazione di San Marino, Santo Fondatore della Repubblica, e di San Pietro, interpreti di una tradizione che continua a ispirare valori universali di libertà, pace e accoglienza. Il dritto è firmato da Antonella Napolione, mentre il rovescio porta la firma di Silvia Petrassi. La moneta sarà custodita in un cofanetto dedicato ed emessa in tiratura limitata di 3.000 esemplari.

Il foglietto celebrativo è realizzato dall’artista Francesca Protopapa, che interpreta con sensibilità l’arrivo del Santo Padre sul Monte Titano, accolto dal Santo Marino, fondatore della Repubblica. L’emissione sarà disponibile in 20.000 esemplari e ciascun foglietto conterrà un francobollo da 2,90 euro.

Per Poste, il francobollo e la moneta celebrativi sono destinati a diventare tra le emissioni più significative della recente produzione per il loro valore storico, istituzionale e collezionistico ricordando la duplice valenza della visita di Papa Leone XIV: segna il ritorno di un Pontefice sul Titano a quindici anni dalla visita di Benedetto XVI, e cade nel Centenario delle relazioni tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede.

Le due emissioni saranno in vendita a partire da sabato 22 agosto ul sito ufficiale di Poste San Marino (www.poste.sm) e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: