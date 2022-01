SAN MARINO TEATRO Let me "E'BAL": non vedenti danzano LET ME BE la danza contemporanea a San Marino in rassegna al Titano dal circuito E'BAL

La danza sui palcoscenici del territorio e circondario è approdata ieri sera sul Monte con i danzatori di Comuniello-Guarino. Dall'esperienza del BALLETTO CIVILE, in collaborazione con la compagnia di Virgilio Sieni, i laboratori e la sperimentazione di scuola DAMS universitaria. Progetto per non vedenti con audioguide in sala per il pubblico. Spettacolo rivolto alla persona che percepisce immagini e suoni in modo speciale rispetto alla norma. La complicità tra 2 performer educati a cercarsi traduce e trasmette il movimento. Il ballo in parole e gesti che la coppia arricchisce volta per volta, in modo imprevedibile, con le esperienze di vita. “Come uno sguardo e come un soffio” la fisicità asseconda l'arte che nasce anche da chi non vede come noi ma percepisce più di noi.

