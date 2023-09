LIBRI E AUTORI Lettura protagonista alla Giochi del Titano Dal 4 ottobre al via "Mementi- Mercoledì d'autore"

Non solo gioco, ma anche sostegno ed impegno in ambito culturale. La rassegna “Mementi” - Mercoledì d'autore” dal 4 ottobre proporrà a cadenza settimanale, incontri con firme note del mondo letterario, editoriale, giornalistico. "Già da tempo la nostra società non si occupa solo di gioco, ma è promotrice di diverse iniziative e sostenitrice di attività che si tengono sul territorio sammarinese. Vogliamo che questa rassegna, frutto dell'accordo tra Giochi del Titano e casa editrice Minerva, sia a favore di tutto il territorio che ci circonda" - ha detto Caronia.

Organizzata da Giochi del Titano Spa in collaborazione con la casa editrice bolognese “Minerva”, il calendario di appuntamenti sarà ospitato (con ingresso gratuito) alle 20.45 nella Sala Rubino, all'interno del “casinò di San Marino” dove si rinnoverà il connubio antico tra letteratura e gioco. Gli autori converseranno con i giornalisti Debora Grossi, Giuseppe Tassi e Sergio Barducci, che è anche direttore artistico della rassegna il cui filo rosso richiama il territorio delle due Regioni che confinano con San Marino, Emilia Romagna e Marche.

Si inizia il 4 ottobre con Marcello Veneziani e una conversazione sulla tradizione culturale italiana, da Dante a Vico; l'11 ottobre c'è Gaia Tortora con "Testa alta, e avanti", il 18 Lia Celi "Carolina dei delitti", il 25 Tonino Lamorghini e "Ferruccio Lamorghini - La storia ufficiale". Il primo appuntamento di novembre è mercoledì 1 con Salvatore Giannella he presenta "Michele Ferrero: condividere valori per creare valore"; l'8 c'è Matteo Cavezzali con "Il labirinto delle nebbie", il 15 Edda Negri Mussolini e Mario Russomanno con "I Mussolini dopo Mussolini"; il 22 Gian Marco Griffi con "Ferrovie del Messico" e il 29 Federica Cappelletti con "Per sempre noi due".

Nel video l'intervista a Salvatore Caronia, direttore Giochi del Titano spa, Roberto Mugavero, editore "Minerva" e Sergio Barducci, direttore artistico della rassegna

