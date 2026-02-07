Nel video l'intervista all'autore, Ettore Mularoni

20 anni di appunti, pensieri, esperienza che diventano racconti veri e propri, tra il serio e il faceto. D'altronde si capisce già dal titolo: “Letture da ombrellone o 'attazzamento'”. Ettore Mularoni presenta il suo primo libro alla Casa del Castello di Serravalle. Non si prende troppo sul serio, come fanno i saggi e le persone serene con se stesse, e non pretende nemmeno di essere letto in contesti classicisti, bensì mira a entrare nei momento di relax della gente. Ma una cosa è certa: ha qualcosa da raccontare, quello che ha capito lui dalla vita finora. “Nel libro, autoprodotto, – dice – ci sono io come persona, nel bene e nel male”.

"Il titolo - spiega l'autore - l'ho fatto anche per provare a spiazzare, perché nel testo si trovano anche delle parti impegnate, oltre a quelle divertenti. C'è un po' di tutto: da ridire, ma forse a qualcuno potrebbe scappare anche qualche lacrima".

Una serie di racconti, articoli e pensieri dell'ingegnere/insegnante sammarinese, con la passione per la parola scritta e la spiccata vena comica: prendono spunto proprio dal suo vissuto. Un ingegnere che ha sempre amato le materie umanistiche. E, forse come tanti, ha sofferto il bivio imposto dagli studi. Ma – assicura - è riuscito a trovare un equilibrio, la pace tra le sue due anime. "Quando facevo le medie - racconta Mularoni - volevo fare il giornalista, mi piaceva scrivere e il momento più bello per me era fare il tema. Poi, non so cosa è successo nella mia vita: sono andato a fare l' Iti e poi ingegneria. E quindi la vita mi ha portato in quella direzione, però quella parte lì mi è rimasta dentro e quindi questa dualità fra una parte umanistica e una ingegneristica c'è nel libro, senza dubbio".

