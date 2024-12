“LiberAlice”: al Titano lo spettacolo per un'accademia teatrale inclusiva

Nel servizio l'intervista a Sara Marinelli (Presidente Rinascita Culturale)

Non solo una rappresentazione teatrale, ma un vero e proprio progetto di inclusione. È “LiberAlice”, lo spettacolo andato in scena al Teatro Titano della compagnia Alcantara. Al centro la storia di Alice, raccontata con diversi linguaggi, in un evento realizzato dal Rotay Club in collaborazione con l'associazione Rinascita Culturale e l'associazione Vo.Ci nei Castelli.

"Il ricavato della serata - spiega Sara Marinelli, presidente Rinascita Culturale - andrà tutto per la creazione della prima accademia inclusiva a San Marino. Infatti verrà creato questo non-teatro dove tutte le persone potranno effettivamente recitare in questo spettacolo".

