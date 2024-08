CAMPAGNA PUBBLICITARIA Liberi di imparare a volare Una storica compagnia di linea inglese da agosto per l'estate spiega agli utenti il volo sicuro utilizzando la cultura letteraria britannica

BRITISH AIRWAYS usa il “sense of humour” inglese condito di erudita ironia utilizzando i classici letterari britannici di teatro e cinema per avere il massimo della attenzione sulle norme di sicurezza a bordo. Un espediente divertente diffuso anche sul web tramite i social ufficiali per preparare al volo tutta la gente che si sposta da un paese all'altro e in tutti i continenti magari per la prima volta. Il video è visibile anche sui voli dal primo agosto e coinvolge in modo divertente 40 addetti ai lavori: dal personale di bordo ai tecnici e ingegneri di terra. Un vero e proprio set cinematografico volante... (ispirato alla serie BRIDGERTON) Catturare l'attenzione ridendo ci responsabilizza al momento del bisogno: una risata salva la vita! e gli 'artisti' inglesi della British lo sanno bene essendo liberi di volare...

