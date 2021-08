Libri e musica protagonisti della serata culturale sammarinese con le rassegne "Per Iscritto" e "Classica Giovani"

Il felice incontro di due personalità eclettiche unite dalla dimensione letteraria. La rassegna “Per iscritto” agli Orti Borghesi omaggia Luigi Lewis Busignani, attore e linguista dall'ingegno multiforme, e il collega di San Marino Rtv, Antonio Prenna, giornalista, regista, scrittore, autore televisivo. L'occasione per parlare reciprocamente ognuno del libro dell'altro: “Jam-roll (back to lilac scent)” di Busignani e “Piante carnivore in salotto” di Prenna. Il primo, “un racconto di esplorazioni sulle relazioni (famiglia, amore, destino) e sulle ragioni per cui queste persistono o terminano”. Il secondo, ricco di riferimenti visionari tra poesia e narrazione, “al lettore l’onere di divertirsi in salotto, con occhio vigile rivolto alle piante”.

Mentre in Città protagonista è la letteratura, al Chiostro del Convento Padri Servi di Maria a Valdragone va in scena il duo violino-pianoforte composto da Giulia Rimonda e Ilaria Cavalleri, per “Classica Giovani” rassegna concertistica organizzata dall'Associazione Allegro Vivo. Appena 19 e 20 anni ma già pluripremiate, propongono al pubblico un programma di brani di Mozart, Schumann, Bazzini.

