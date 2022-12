Libri e teatro protagonisti di due appuntamenti molto partecipati Al Titano lo show delle Karma B mentre, per il Caffè letterario, le autrici Lara Swan e Ilaria De Biagi

Al teatro Titano il palco è tutto loro, delle Karma B in “Le dive con qualcosa in più”: live show ironico, spregiudicato, sfavillante, come sono le drag queen; raccontate, in tutte le loro sfumature, attraverso canzoni dal vivo ed esibizioni in omaggio a grandi star – dalla Carrà alla Rettore - in un viaggio attraverso 25 anni di spettacolo e cultura musicale italiana.

Non solo musica. Nel terzo appuntamento del Caffè letterario del Titano, nello spazio espositivo della Carlo Biagioli, protagoniste due autrici molto diverse fra loro. Lara Swan scrive dal 2003 romanzi di narrativa e fantasy: il suo “Greta Hamilton e il segreto delle pietre di luce” è il primo libro di una trilogia con protagonista l'orfana Greta, che vive fantastiche avventure proprio a San Marino, luogo magico che custodisce segreti. Ilaria De Biagi, con “Biografia di una qualunque” mette a nudo la sua anima, raccontando sfide e traumi, come l'incidente che le ha cambiato la vita, facendola sprofondare in un baratro di dolore. Dal quale, con fatica e proprio grazie alla scrittura, sta uscendo.

