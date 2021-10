Libri: la scrittrice Maria Tronca presenta a San Marino "L'ultima punitrice"

Libri: la scrittrice Maria Tronca presenta a San Marino "L'ultima punitrice".

La scrittrice palermitana Maria Tronca presenta a San Marino il suo ultimo romanzo "L'ultima punitrice". Un libro che narra le vicende di una donna che come le sue ave è, appunto, una "punitrice" che ripara ai torti subiti dai più deboli. Una storia, ambientata a Palermo, che percorre cinque decenni in cui le vicende di diversi personaggi si intrecciano con la vita della protagonista. Il primo romanzo dell'autrice, "Rosanero", avrà una versione cinematografica che uscirà a inizio 2022 e avrà come protagonista Salvatore Esposito, il Genny Savastano di "Gomorra - La Serie" .

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: