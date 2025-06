Prosegue, allo Spazio espositivo Carlo Biagioli di Domagnano, la due giorni culturale “Libro sospeso”, per fra dialogare fotografia e libri; scambiandosi quelli che hanno un particolare significato per ognuno. Filo rosso di questa edizione è l'arte; con un salotto fotografico creato ad hoc. Set concept il tema dello specchio; come confine tra il visibile e l'invisibile, l'essere e l'apparire, la verità e la falsità.