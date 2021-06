Liceo Classico: Dg Romeo in cattedra sugli epigrammi funebri

Può un messaggio di duemila anni fa arrivare fino ai giovani di oggi?

Su questa domanda si è sviluppata la lezione di Carlo Romeo agli studenti della terza liceo classico di San Marino, su invito della docente Lucia Crescentini. Per una volta in cattedra ci è andato il Direttore Generale della San Marino Rtv per parlare dell'Antologia palatina che, nel libro settimo, parla di epigrammi funebri.

"La Poesia è un genere letterario - ha detto Romeo ai ragazzi - che attraversa i secoli e i millenni e parla un linguaggio universale. Ognuno di noi è proprietario di una storia, dipende se è capace di capirla, trovarla e raccontarla. per questo le parole sono più importanti delle immagini".

Riferendosi poi alla morte, ne ha parlato come di una grande prova, un momento in cui tutto finisce. Si tratta di "conti che dobbiamo fare, ma quando si è giovani, rivolto agli studenti, la morte riguarda sempre gli altri".

Il Dg ha poi proposto agli studenti un progetto elaborato dalla Rtv e dal Liceo per la traduzione e la lettura in tv degli epigrammi funebri della Antologia che abbia loro come protagonisti e che si ricolleghi in qualche modo ai mesi trascorsi e a chi è scomparso per la pandemia.