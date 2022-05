Lillo e Greg tra Medioman e Normalman

GAGMEN è la storia in forma di varietà dei supereroi nostrani e alquanto romani sempre un po' a metà: alla MEDIOMAN ma aggiornato (UPGRADE) ai tempi nostri. Lillo e Greg sono da sempre grandi fruitori di riviste e album degli “eroi di fantascienza” a fumetti ben prima del cinema li hanno interriorizzati in GAGMEN vari. Nascono, così, Normalman, Amnesy e l'Uomo Elastico (tipo tiramolla ma di testa...) e Bradipo, il personaggio più lento del mondo. A sorpesa si presenta pure Posaman, che è tutto dire... in apertura della rubrica: “Che l'hai visto?”. “Abbiamo scoperto” -dice Greg- “ che la gente a teatro ci va, per cui si crea qull'empatia che ci permette, dopo lo spettacolo di andare a cena: finché dura.”. Nella valigia dell'attore dello storico duo comico 30 anni di battute e sketch scritte secondo una visione della realtà cinica, leggera e di successo, che viene dalla ossservazione acuta degli altri coscienti di loro stessi.

