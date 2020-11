EMILIA ROMAGNA CREATIVA 'LIMINALE': foto di confine nel corso del tempo Già proposto al MAMbo, il Museo d'Arte Moderna bolognese, il progetto fotografico “LIMINAL-Ritratti sulla soglia” della fotografa e storica dell'arte Francesca Cesari tornerà dopo l'emergenza a raccontare i giovani

L'Area Educazione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna con Emilia Romagna Creativa promuovono anche in video e sul web una ricerca originale sul concetto di LIMEN (confine e linea di demarcazione mai definito) giovanile. Tra ultima infanzia e preadolescenza si apre uno spazio creativo d'attesa che Francesca Cesari ha colto dentro le case (i bozzoli) delle future farfalle. Identità e metamorfosi in scatti di luce naturale che documentano il cambiamento tra gli 11 e i 14 anni. Ragazzi e ragazze modelli dell'occhio artistico che impariamo a conoscere tutti a scuola e in famiglia. Cambiamenti oggi 'compressi' dalle restrizioni spazio temporali del COVID nuovo paradigma delle circostanze odierne (adesso, esattamente ora, mentre passano i ritratti e i video sul web e in tv) come fotocopie di un originale sbiadito: è lo spazio impalpabile e leggero che le onde del vissuto lasciano tra battigia e bagnasciuga nel mare della nostra vita.

