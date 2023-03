“Lineamenti di diritto civile sammarinese”: alto riconoscimento istituzionale per il libro di Valeria Pierfelici

Questa mattina l'udienza reggenziale in occasione della presentazione del libro del Giudice Valeria Pierfelici “Lineamenti di diritto civile sammarinese”: pubblicato da AIEP, nell'ambito di una collana curata in collaborazione con l'Ateneo. Completamente esaurita l'Aula del Consiglio. Presenti esponenti della politica, autorità civili e militari, e soprattutto rappresentanti del mondo della Giustizia sammarinese. I Segretari di Stato Ugolini e Belluzzi, che hanno sostenuto il progetto, hanno sottolineato l'importanza di valorizzare le caratteristiche peculiari del Diritto Comune sammarinese, vero e proprio patrimonio identitario.

Tra gli interventi anche quelli del Dirigente del Tribunale e del Direttore dell'Istituto Giuridico. Nel pomeriggio fra l'altro un seminario su questo tema alla sede dell'ex Tribunale, con ospiti di altissimo profilo. L'autrice del volume, dinanzi ai Capi di Stato, ha sottolineato come non possa esservi giustizia senza certezza e prevedibilità delle regole. Un lavoro frutto di un'esperienza più che trentennale nell'esercizio della giurisdizione. Un'opera di indiscutibile valore, hanno rimarcato i Capi di Stato; ricordando come il diritto civile sammarinese sia disciplinato da una pluralità di fonti che interagiscono tra loro. Da qui il più alto riconoscimento istituzionale.

