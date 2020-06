Lirica e balletto di nuovo in sala

"Orphée et Euridice"

In teatro e in sala anche in piccoli gruppi prenotabili online in ambiente sanificato senza mascherina durante l'evento in diretta differita. Orphée et Euridice di Christoph Gluck [versione francese della partitura rivoluzionaria che cambiò la drammaturgia operistica] spettacolo acclamato nella passata stagione scaligera torna sul grande schermo. Canto, ricerca musicale e danza contemporanea, per la direzione di Michele Mariotti, regia e coreografia concertate da Hofesh Shechter E John Fulljames in scelte artistiche innovative. Orchestra spostata al centro del palco elevabile circondata dai moviimenti del balletto. La voce impareggiabile di Juan Diego Flórez cadenza la storia su più livelli espressivi. Amore si perde e torna rincorrendo la condizione umana al di là del tempo. Uno sguardo e il desiderio ribaltano la scena: Euridice rianimata da AMORE ha le sembianze e il timbro vocale della soprano tedesca Christiane Karg mentre ORFEO scende all'inferno per salvarla ballando con Flórez.

