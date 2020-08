"Little Women" in primissima sammarinese

Louisa May Alcott ha scritto il suo capolavoro ottocentesco senza sapere che la 7^ Arte ne avrebbe adattate almeno 7 versioni al grande schermo per arrivare con alla serie 2019-2020, protagoniste Meryil Streep ed Emma Watson, in primissima sammarinese nell'arena di Dogana, spazio aperto “sotto le stella”, nel piazzale davanti alla chiesa. Jo e le 4 sorelle March con mamma, governante e zia, in assenza di figure maschili dominanti e patriarcali durante la Guerra civile sporca di Secessione americana, fanno del loro mondo di piccole donne un universo senza tempo palestra di liberazione dalla condizione femminile subalterna senza femminismo. Ambizione e autorealizzazione nella vita e nell'arte: per esempio in letteratura come fece la ALCOTT. Il film è originale per l'ordine temporale spezzato e non ha bisogno dell'incipit letterario “Natale non è Natale senza regali”. Il film comincia, invece, con JO adulta docente e scrittrice a New York; e per una donna proveniente dal Sud Confederato a fine Ottocento, non era certo scontato.

fz