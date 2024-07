LIZ dagli occhi viola

SRV_LIZ_DOCU_HBO_19

Le intere registrazioni di una intera vita dall'archivio privato e famigliare di Elizabeth Taylor. Immagini, foto d'epoca e nastri audio anni 60, che si credevano perduti (Richard Meryman registrò 40 ore di testimonianza e ricordi personali con la star hollywoodiana). Materiali rieditati in un docu-film su LIZ, la diva di Hollywood, già famosa a 9 anni nel 1942/43 per l'interpretazione di “Torna a casa Lassie!”. Cresciuta nell'ambiente dello spettacolo con la madre ex attrice americana approda al cinema come bambina prodigio. Di famiglia borghese tentò la normalità provenendo da una dinastia di commercianti ma la sua fama sin da piccola fece la storia. Impegnata nel sociale e nel privato rimane per tutti: “l'attrice dagli occhi viola”.