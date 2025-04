ll museo che profuma di caramelle

Visioni e odori dell'infanzia in un museo. L'installazione di caramelle e marshmallow dei primi ricordi 'dolci' di ognuno, riprodotti dall'artista Post, in una sezione museale curata da Barbara Boss non solo per famiglie. La follia fragrante olandese del momento è un'esposizione che profuma di ricordi... Si tratta di una contemplazione giocosa dei sensi, parodia sociale degli eccessi: la casa dei dolciumi è l'archetipo della dimora infantile che ci porta a cercare sapori e odori della memoria per tutta la vita. Il mondo è un mistero da scoprire dai tre anni in su come descrive l'autore: seguendo l'odore di vaniglia e caramello visiti casa...