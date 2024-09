PRIMA FILM Lo champagne fatto da donna Al cinema la vera storia della “Signora dello champagne”, MADAME CLICQUOT di Thomas Napper, presentato alla Festa del Cinema di Roma

Una donna ottocentesca che ha fatto scuola tra le imprenditrice e le figure femminili di successo nell'imprenditoria e nell'arte fino ai giorni nostri. LA GRAN DAMA dello CHAMPAGNE è storia vera fatta leggenda: MADAME CLICQUOT, visionaria così reale. La vedovanza anche ai tempi post-rivoluzionari di Napoleone Bonaparte era uno svantaggio insormontabile per una signora che reinventò la figura manageriale (marketing, logistica e tecnica enologica) per necessità da donna cambiò il mondo dello champagne in tutto il mondo... (nonostante le guerre).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: