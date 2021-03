DANTEDÌ 'Lo pane altrui': alle 21.15 il viaggio di Rondoni e Romeo nei luoghi dell'esilio dantesco

Davide Rondoni e Carlo Romeo in viaggio nei luoghi dell’esilio dantesco, con una riflessione particolare sul Canto V dell’Inferno e sulla figura di Francesca da Rimini: proseguono le celebrazioni della San Marino Rtv per il Dantedì con una produzione realizzata in esterna, dalla Pieve di Polenta e dalla Rocca di Bertinoro. Un programma di Annamaria Sirotti; fotografia di Cristian Torelli e Fabio Barone; operatore drone Giuseppe Marzi; postproduzione Marco Alessandri.

Si ringraziano: l'Associazione culturale “Amici di Polenta”, C.E.U.B. e Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro

