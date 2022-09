EMILIA ROMAGNA CREATIVA Lo Scarabeo di Fiorano come il Cavallino di Maranello Presentazione ufficiale in laguna alla Biennale 2022 del CINEPORTO modenese, il polo privato del cinema in Emilia Romagna, in una struttura tutta dedicata alla produzione cinematografica professionale

Da inizi ottobre sarà operativa la struttura di Fiorano di Modena: 1500 mq2 di tecnologia avanzata tra teatri di posa in set mobili e postproduzioni audio-video. “Scarabeo Entertainment” ha l'insetto sacro egizio come logo della “green film”: un nuovo inizio... Il Cineporto è un possibile 'approdo' creativo per San Marino intorno a noi.

